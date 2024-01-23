В студенческом театре Ашхабада — новая комедия

В студенческом театре имени Молланепеса поставлен новый спектакль – комедия Amanat giýew («Подставной жених») по мотивам пьесы турецкого драматурга Решата Нури Гюнтекина.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», режиссер-постановщик спектакля — третьекурсник института культуры Довран Джораев.

Перед начинающими актерами студенческого театра стояла задача передать менталитет турецкого народа, его культуру и уклад жизни. Кроме всего прочего, это — комедия-фарс, которая должна веселить.

Публика бурными аплодисментами встретила игру актеров, отмечает источник.