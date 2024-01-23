В Саудовской Аравии представили проект стадиона на 45 тысяч человек к ЧМ-2034

Стадион принца Мохаммеда бен Салмана, который станет предполагаемым местом проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году, будет построен в развлекательном районе Киддия в Саудовской Аравии. Проект разработан американской архитектурной студией Populous, сообщает РБК со ссылкой на Dezeen.

Стадион будет иметь раздвижную крышу, которая позволит проводить матчи в любую погоду. Фасад здания будет выполнен из цифровых экранов-кубов, расположенных в шахматном порядке. Они создадут массивное цифровое полотно, которое будет менять форму в зависимости от угла зрения.

Стадион сможет вместить 45 тысяч человек. Одна из сторон стадиона будет представлять собой большую выдвижную светодиодную стену, на которой будет вестись прямая трансляция мероприятий, фильмов и лазерных шоу. Когда трансляции нет, стена будет сложена, и с трех сторон поля откроется вид на 200-метровую гору Тувайк.

Киддия – это строящийся город развлечений, расположенный в 45 км от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Дизайн проекта разработало американское архитектурное бюро BIG. Центр города будет представлять собой многофункциональную деревню, посвященную спорту и искусству.