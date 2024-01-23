В МИД Туркменистана приняли копии верительных грамот нового посла Швейцарии

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с новым послом Швейцарии в Туркменистане (с резиденцией в Баку) Томасом Штэли.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Мяхри Бяшимова поздравила Томаса Штэли с назначением на должность посла и пожелала ему успехов в дипломатической деятельности.

На встрече обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества. Стороны отметили заинтересованность в активизации политического диалога, проведении межмидовских консультаций и обновлении договорно-правовой базы.

Дипломаты выступили за расширение торгово-экономических связей, укрепление контактов между бизнес-кругами двух стран, проведение бизнес-форумов и организацию деловых миссий.

Кроме того, обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества, гендерного равенства и взаимодействия в сфере управления водными ресурсами.