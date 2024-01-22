Президенту Туркменистана преподнесен в дар щенок алабая по кличке Шатлык

В ходе визита Национального Лидера туркменского народа в Конный комплекс города Аркадаг, вице-президент ассоциации «Туркменские алабаи» и Международной ассоциации ахалтекинского коневодства обратился к Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой.

От имени народа он попросил передать Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову щенка алабая по кличке Шатлык («Радость»), сообщает МИЦ.

Гурбангулы Бердымухамедов вместе с подаренным щенком направился к манежу конного комплекса. Здесь, оседлав своего коня по кличке Ханбег, Национальный Лидер туркменского народа прокатился по манежу. Шатлык, не отставая, бежал рядом.

После конной прогулки Герой-Аркадаг вместе с Шатлыком сел в автомобиль. В этот момент к машине подошел конь Ханбег, который, склонившись в поклоне, пожелал доброго пути почётному гостю, отмечает источник.

Напомним, что 20 января Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил новый Конный комплекс города Аркадаг, расположенный в живописном местечке предгорий Копетдага.