Олег Кононенко поделился фотографией ночного Ашхабада из космоса

Уроженец Туркменистана, российский космонавт Олег Кононенко поделился фотографией ночного Ашхабада с борта Международной космической станции (МКС). Снимок опубликовала Госкорпорация «Роскосмос» на официальной странице в социальной сети.

«Белый, желтый, красный и зеленый – целая палитра оттенков света пронизывает темноту. Яркие огни города сливаются воедино артериями дорог и напоминают большое созвездие», – с таким комментарием была опубликована фоторабота.

Кононенко родился и вырос в городе Туркменабат на востоке Туркменистана. В настоящее время является инструктором-космонавтом-испытателем, командиром отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». В 2019 году был удостоен звания Героя Туркменистана.