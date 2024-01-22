Национальный Лидер туркменского народа вручил вице-президенту ассоциации «Туркменские алабаи» сертификаты Ак доста

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов вручил вице-президенту ассоциации «Туркменские алабаи» Батыру Реджепову сертификаты алабая Ак доста (Акдуса), присужденные на конкурсах Российской кинологической Федерации, сообщает TDH.

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, туркменский алабай Ак дост, подаренный в 2021 году Президентом ассоциаций «Туркменские алабаи» и «Международной ассоциации ахалтекинского коневодства» Сердаром Бердымухамедовым главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову, стал чемпионом России в номинации «Среднеазиатская овчарка».

15 января 2024 года Ак дост был удостоен первой награды за чистокровность и красоту на соревновании, в котором участвовало около 200 собак со всей России. 17 января 2024 года он получил награду за понятливость и внимательность.

Отметив, что Ак дост получил большую оценку судей на этих мероприятиях, Национальный Лидер туркменского народа торжественно вручил Батыру Реджепову сертификаты и поздравил всех с заслуженными наградами, пожелав дальнейших успехов в прославлении туркменских алабаев.

Вице-президент ассоциации с радостью принял сертификаты и отметил растущую славу туркменских алабаев в мире. Он выразил благодарность Национальному Лидеру туркменского народа и Президенту Туркменистана за усилия по популяризации ахалтекинских коней, туркменских ковров и алабаев на государственном уровне.

В знак радости по поводу победы туркменского алабая вице-президент преподнес от имени народа щенка алабая по кличке Şatlyk (Радость), чтобы Национальный Лидер туркменского народа передал его в дар Президенту Туркменистана.