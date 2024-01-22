Национальный Лидер туркменского народа ознакомился с проектами зданий второй очереди застройки города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в ходе поездки в город Аркадаг ознакомился с проектами зданий, планируемых к возведению в рамках второй очереди застройки, сообщает TDH.

В числе представляемых проектов – чертежи комплекса зданий Сельскохозяйственного университета, промышленных объектов, музея, Дома здоровья (поликлиники), здания Службы пожарной охраны, парка «Здоровья». Также здесь были продемонстрированы проекты внутреннего убранства Главной мечети города Аркадаг, виды символов относящихся к кластеру медицинских учреждений.

Ознакомившись с проектами, Гурбангулы Бердымухамедов внес некоторые поправки в проекты строительного комплекса Сельскохозяйственного университета. Он подчеркнул, что работы по второму этапу строительства нового города должны находиться под пристальным контролем.

Говоря о важности возведения нового города, вобравшего в себя современные практики строительства, Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что проводимые здесь работы имеют историческое значение, и именно поэтому строительные работы должны вестись в соответствии с требованиями времени. При этом передовые технологии должны сочетаться с национальными традициями архитектуры. Также необходимо активно внедрять современные цифровые системы.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что особое внимание следует уделять проектированию зданий, их декоративному оформлению, производительности и качеству.