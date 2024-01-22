Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство ходом строительства в городе Аркадаг

В ходе рабочего совещания в городе Аркадаг Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство темпами строительных работ во второй очереди застройки нового города, пишет TDH.

Как сообщается, Национальный Лидер туркменского народа провел совещание с участием председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразовым и хякимом города Аркадаг Ш.Дурдылыевым.

Обсуждались вопросы обеспечения высокого качества и соблюдения сроков строительства объектов второй очереди. Д.Оразов проинформировал о текущих работах и подготовке проектов новых объектов.

Однако председатель Халк Маслахаты отметил, что строительство объектов отстает от намеченного срока, выразил недовольство уровню организационной деятельности Д.Оразова в данном направлении. В строительных работах необходимо придавать важное значение как экологическому положению города Аркадаг, так и возведению зданий в срок. При этом строгое соблюдение соответствующих требований и благоустройство прилегающих территорий зданий определены как важные задачи.