Гурбангулы Бердымухамедов внес поправки в проект реконструкции конного комплекса Президента Туркменистана

В ходе рабочего визита в город Аркадаг Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов внес изменения в проект реконструкции Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана, пишет TDH.

Как сообщается на встрече с управляющим делами Аппарата Президента Х.Хаджимурадовым и вице-президентом ассоциаций «Туркменские алабаи» и «Международной ассоциации ахалтекинского коневодства» Б.Реджеповым Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с планируемыми работами на территории комплекса.

Национальный Лидер туркменского народа высказал некоторые замечания к представленным проектам и внес соответствующие поправки. Внутреннее оформление зданий комплекса должно соответствовать значению выполняемых здесь работ, отметил председатель Халк Маслахаты. При этом Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность внедрения современных технологий и цифровых систем.

Кроме того, Национальный Лидер туркменского народа рассмотрел эскизы, подготовленные по реконструкции внешнего вида зданий, зеленых зон, тротуаров и прилегающих территорий комплекса. В их числе имеются 7 конюшен, предназначенных для 60 коней, проект новых закрытых складов для кормовой обеспеченности комплекса.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, при реконструкции зданий Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана, который расположен в одном из красивейших уголков у подножья Копетдага, национальные принципы должны ассоциироваться с развитым опытом современности. При этом прочность и долговечность материалов, используемых в реконструкции зданий должны соответствовать современным требованиям. Это особо значимо как в строительных работах, так и оформлении зданий.