В северном регионе Туркменистана провели работы по обводнению пастбищ на 400 000 манат

В Дашогузском велаяте, где в животноводстве практикуется отгонное овцеводство и разведение верблюдов, уделяется особое внимание обводнению пастбищ, что способствует созданию здесь прочной кормовой базы для скота.

Большую работу в строительстве новых обводнительных сооружений и подержанию в должном состоянии сети действующих источников воды проводят здесь специалисты ремонтно-строительного предприятия «Дашогузорисув». Общая сумма выполненных ими в прошлом году работ по обеспечению питьевой водой животных на отгонных пастбищах составила около 400 тысяч манат.

Так, в 2023 году на территории Шаватского этрапа и этрапа Гёроглы, в местечках «Ак гуйи», «Аджы гуйи» и других было построено в общей сложности семь новых колодцев, которые способны обеспечить водопой сельскохозяйственных животных на многих тысячах гектарах.

Помимо этого, согласно заключенным договорам, «Дашогузорисув» провел реконструкцию трёх шахтных колодцев на территории этрапа Гёроглы, где укреплены боковые стенки колодцев, предприняты меры по поддержанию должного уровня восполняемого объёма воды, предотвращению обвалов и загрязнений, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».