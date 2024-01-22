В Британии на аукцион выставили вставную челюсть Уинстона Черчилля

В Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть Уинстона Черчилля, в которой он произнёс знаменитую речь «Мы будем сражаться на пляжах» во время Второй мировой войны, сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на The Guardian.

Протез в золотой оправе оценивается в 5-8 тысяч фунтов стерлингов, но эксперты ожидают, что цена будет выше. В 2010 году этот артефакт был продан за 15,2 тысячи фунтов.

«Зубы Черчилля, пожалуй, самый необычный экспонат, который мы когда-либо выставляли на продажу», — заявила директор аукционного дома The Cotswold Auction Лиз Пул.

Черчилль начал носить вставные зубы в молодости, чтобы исправить дефект речи, развившийся в детстве. Предполагается, что он использовал четыре комплекта протезов, один из которых был похоронен вместе с ним.

Ещё один комплект находится в музее Королевского колледжа хирургов в Лондоне. Там его назвали «важнейшим физическим и психологическим инструментом» для Черчилля.

«Он позволял ему эффективно говорить — жизненно важный атрибут для любого политика, и особенно для того, чьи ораторские способности были столь важны для его успеха. На протяжении всей своей взрослой жизни Черчилля преследовал страх потерять способность говорить», — говорится в сообщении музея.

На аукционе вместе с челюстью Черчилля будет выставлен также микрофон, с помощью которого он объявил о победе над Германией в 1945 году. Этот лот также оценивается в 5-8 тысяч фунтов.