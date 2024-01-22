В Ашхабаде прошло заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО

Под председательством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Ашхабаде состоялось очередное заседание Национальной комиссии страны по делам ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В заседании приняли участие члены Правительства, руководители профильных министерств и ведомств.

На встрече сообщалось, что в 2023 году между Туркменистаном и ЮНЕСКО было подписано 4 международных документа. Это позволило принять меры по сохранению богатого культурного и природного наследия туркменского народа и повысить его значимость на международном уровне.

Особое внимание было уделено совместным усилиям по внесению национальных ценностей Туркменистана в Списки мирового наследия ЮНЕСКО. Так, в прошлом году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены три объекта из Туркменистана.

Кроме того, Туркменистан был избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту (CIGEPS) на 2023–2027 годы. Также в двух высших учебных заведениях страны открыты кафедры ЮНЕСКО, а 6 школ вошли в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Важным результатом стало и включение коллекции рукописей Махтумкули Фраги в Международный список ЮНЕСКО «Память мира». Кроме того, 300-летие со дня рождения классика туркменской литературы вошло в список памятных дат ЮНЕСКО на 2024-2025 годы.

Участники заседания подчеркнули важность подготовки к запланированным на 2024 год совместным мероприятиям с ЮНЕСКО. Был также рассмотрен проект рабочего плана Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО на текущий год.