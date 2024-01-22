Беспилотные полицейские машины прошли испытания в Пекине

В китайской столице протестировали пятнадцать беспилотных патрульных автомобилей. Испытания проводились в демонстрационной зоне автономного вождения, сообщает bigasia.ru.

Беспилотники прошли проверку на способность выполнять различные задачи, включая патрулирование, аварийно-спасательные работы, обеспечение безопасности на крупных мероприятиях и выдачу предупреждений.

Автомобили оснащены 360-градусными системами распознавания с дальностью обнаружения до 120 метров и мощными бортовыми платформами, которые обеспечивают высокий уровень безопасности движения.

Пекин запустил демонстрационную зону автономного вождения в сентябре 2020 года. В нее входят уже более 300 дорог общего пользования. В тестировании и коммерческих перевозках на территории зоны участвуют более 800 автомобилей, совокупный пробег которых превысил 20 млн км.