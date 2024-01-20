Sony назвала новое здание в Лос-Анджелесе в честь композитора Джона Уильямса

Компания Sony Pictures Entertainment назвала новое здание в Лос-Анджелесе в честь легендарного голливудского композитора Джона Уильямса, сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на Variety.

Уильямс является лауреатом премий «Оскар», «Грэмми» и «Эмми». Он написал музыку к таким культовым фильмам, как «Звездные войны», «Челюсти», «Парк Юрского периода» и «Гарри Поттер».

Композитор является рекордсменом по количеству номинаций на премию «Оскар» – 53.

«Первый раз я побывал в этой студий в 1940 году с моим отцом. Мне было 9 или 10 лет. Тогда я подумал: „Когда‑нибудь это все будет моим“. И это наконец случилось – для этого мне потребовалось всего 92 года. Я надеюсь, что за следующие 100 лет мне удастся создать не меньше хорошей музыки, чтобы сделать эти годы не хуже предыдущей сотни», – сказал Уильямс на церемонии.

На церемонии открытия здания присутствовали давние коллеги Уильямса, в том числе режиссеры Стивен Спилберг и Джей Джей Абрамс.

Несмотря на свой возраст, 92-летний Уильямс не планирует уходить на пенсию. Он заявил, что собирается продолжать писать музыку для фильмов и других проектов.