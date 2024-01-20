Соревнование среди бахши-виртуозов состоялось в Мары

Конкурс мастерства «Кладезь разума Махтумкули Фраги» среди виртуозов-бахши состоялся в Государственном драматическом театре Марыйского велаята имени Кемине.

Как сообщает МИЦ, программу выступлений открыла музыкальная композиция «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в исполнении всех участников соревнования.

С особым лиризмом и проникновенностью конкурсанты исполняли песни на слова поэта.

По итогам конкурса были объявлены имена трех победителей:

I место Рустем Онбегиев с песней Biwepalardan;

II место Алламырат Гурбанов с песней Aýryldym;

III место Огулкейик Эсенова с песней Ýör biläni.

Победители были награждены подарками и специальными дипломами.

Напомним, что 2024 год в Туркменистане объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».