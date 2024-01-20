Соревнование среди бахши-виртуозов состоялось в Мары
Конкурс мастерства «Кладезь разума Махтумкули Фраги» среди виртуозов-бахши состоялся в Государственном драматическом театре Марыйского велаята имени Кемине.
Как сообщает МИЦ, программу выступлений открыла музыкальная композиция «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в исполнении всех участников соревнования.
С особым лиризмом и проникновенностью конкурсанты исполняли песни на слова поэта.
По итогам конкурса были объявлены имена трех победителей:
- I место Рустем Онбегиев с песней Biwepalardan;
- II место Алламырат Гурбанов с песней Aýryldym;
- III место Огулкейик Эсенова с песней Ýör biläni.
Победители были награждены подарками и специальными дипломами.
Напомним, что 2024 год в Туркменистане объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».