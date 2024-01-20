На электростанции «Аваза» перевыполнен план по выработке электроэнергии на 2023 год

Коллектив Государственной электростанции «Аваза» в одноименной Национальной туристической зоне Туркменистана в прошлом году перевыполнил план по выработке электроэнергии, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Энергетики станции, обеспечивающей электричеством отели, санатории и центры отдыха и здоровья в туристической зоне, передали потребителям более 1 млрд 133 млн киловатт-часов электроэнергии, выполнив годовой план на 104%.

Электростанция «Аваза» полностью оснащена мощными газовыми турбинами и оборудованием ведущих мировых производителей. Каждая турбина работает независимо, а для поддержания оптимального микроклимата используется система кондиционирования. Объект соответствует международным стандартам качества и экологической безопасности.

Станция соединена 14,5-километровым топливопроводом с автоматизированной газораспределительной станцией, откуда осуществляется управление работой турбин. Открытая распределительная система и мощное оборудование обеспечивают подачу электроэнергии в энергосистему приморского города Туркменбаши.