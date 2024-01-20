Мюзикл «Гринч» на туркменской сцене – «маленькая» история большого события

Мы обещали вам рассказать историю идеи создания мюзикла «Гринч», премьера которого состоялась недавно на ашхабадской сцене. И история эта, поверьте нам, заслуживает внимания.

Арт-директор и режиссер проекта «Гринч», студент 4-го курса консерватории кафедры струнных музыкальных инструментов Атагельды Розыев рассказал корреспонденту «Туркменпортала», как мечта может стать явью.

Было это в сентябре прошлого года.

«Мы просто обедали в студенческой «столовке», — рассказывает Атагельды, — я и мой друг Ковус Бяшимов. Мы оба альтисты, играем в Государственном симфоническом оркестре Туркменистана под управлением Расула Клычева. Ковусу в прошлом году выпала честь дирижировать в детском творческом конкурсе «Мерджен дянелер». Я спросил его, не хотел бы он вместе со мной создать какой-нибудь новый музыкальный проект, например, поставить оперу, и взять на себя оркестр. Он был только «за», но определенности у нас всё равно не было, это была просто идея. Примерно через неделю мы продолжили её обсуждать, и я уже знал, что мне хочется сделать мюзикл, только вот какой – не знал. Мы с Ковусом перебрали множество вариантов, понимая, что скоро Новый год, и лучше сделать что-то тематическое. По телевизору мне попался на глаза мультфильм «Гринч», и я решил, что это то, что надо».

Ребята бросились искать партитуру, сценарий, тексты и песни, но ничего этого не было в готовом виде. Атагельды находил тексты американских мюзиклов и создавал сценарий. Партитура, скачанная с интернета, была только для фортепиано, и Ковус помог аранжировщикам сделать ее оркестровку буквально за неделю. Сценарий дописывался уже в ходе репетиций, регулярно вносились коррективы в партитуру. На главную роль пригласили любимца публики Доврана Шаммыева. Квартира Атагельды превратилась в штаб, работающий 7/24.

Назвали новый творческий коллектив Alba, с итальянского языка это «рассвет».

Ребята не успели опомниться, как в течение месяца к ним присоседилось большое количество партнеров и спонсоров.

«Сколько людей нам помогали, вы не можете себе представить! – воскликнул Атагельды. – Ведь мюзикл – это огромный сценический организм, в котором все должно существовать гармонично. Опыта у нас не было, но мы получили мощную поддержку от разных людей – начиная от родных и близких, учителей и заканчивая друзьями и знакомыми наших друзей. У меня слезы наворачиваются на глаза от осознания того, что ничего бы не получилось без них. Наш проект обрел динамику. Параллельно друг другу стали развиваться такие направления, как: режиссерско-постановочная работа, актёрская работа, хор, кастинги, хореография, звук, свет, декорации, костюмы, грим и прически, пиар и реклама и так далее».

В итоге, 14 января ашхабадцы и гости столицы имели удовольствие видеть сценическое шоу, поставленное по всем законам жанра, с живой музыкой, танцующими и поющими актерами, красивыми декорациями.

Атагельды признается:

«Моя мечта, которую я вынашивал с детства – осуществилась. Это большое счастье видеть, как реализуются вещи, о которых ты столько мечтал. Я сам — из Туркменабата, сколько себя помню, я живу только музыкой, очень люблю сценические постановки, постоянно находится в творческом процессе. Родители в этом меня всегда поддерживали, вот, и в этот раз одобрили мое новое начинание, за что им большое спасибо!».

Атагельды и Ковус – большие поклонники оперы. Как музыканты, они очень любят работать именно в оперных постановках, и сейчас задумываются о том, чтобы переложить туркменскую оперу в мюзикл. Также думают о создании музыкального театра «Альба».

«В нашей стране большое внимание уделяется поддержке молодежи. Прошлый год прошел для нас под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». Итогом года стал международный молодежный форум, сотни молодых людей в стране были поощрены за их активную научную, творческую и общественную деятельность. Президент Сердар Бердымухамедов написал книгу Ýaşlar – Watanyň daýanjy, которая стала для нас большим вдохновением. Нас, молодых, очень вдохновляет эта поддержка, хочется работать в полную силу», — говорит Атагельды.

Хотим пожелать новому молодежному коллективу «Альба» дальнейшего развития, новых интересных постановок и реализации задуманного.