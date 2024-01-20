Министры Туркменистана и Ирана обсудили сотрудничество в энергетической сфере

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром нефти Ирана Джавадом Овджи. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, отмечено взаимное стремление к расширению взаимодействия между профильными ведомствами двух стран. Подчеркнута заинтересованность в реализации имеющегося энергетического потенциала Туркменистана и Ирана.