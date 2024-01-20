Казахстан перейдет на единый часовой пояс с 1 марта 2024 года

Правительство Казахстана приняло решение о переходе на единый часовой пояс с 1 марта 2024 года. Согласно постановлению правительства, вся территория республики будет переведена в 5-й часовой пояс (UTC+5). Об этом сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ РК.

В настоящее время в Казахстане действуют два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Большая часть страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6.

Переход на единый часовой пояс позволит устранить временные барьеры между жителями разных регионов Казахстана, улучшить координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.