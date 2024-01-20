Древние и новые легенды Сумбарской долины

Сумбарская долина – излюбленное место отдыха туркменистанцев. Здесь люди обретают здоровье, бодрость, яркие впечатления. На каждом шагу здесь можно встретиться с богатой историей края, легендами и сказаниями о героях. Некоторые из них описаны в газете «Нейтральный Туркменистан» Шахимерданом Сары Оглы, ответственным работником Туркменбашинского горкома Демпартии Туркменистана.

Во время Всемирного потопа после сорокадневного плавания по безбрежному океану ковчег Ноя причалил к незатопленной вершине сумбарской горы в Нохуре. В знак спасения Ноя с семьёй и божьими созданиями гора получила название Маноман или «Мен аман!», что означает «Я спасся!». Нохурцы любят рассказывать о случившемся на их земле мифическом спасении человечества, животного и растительного мира Земли. Они объясняют красоту природы Сумбарской долины тем, что Нух (Ной) в этих местах выпустил из ковчега всех животных и птиц, посадил семена, которые его семья привезла с собой. Говорят, с тех пор этот уголок Юго-Западного Туркменистана отличается богатым разнообразием природы.

Флора здесь состоит из более полутора тысяч видов, из них 150 растений являются реликтовыми, или эндемиками. Именно здесь произрастает редчайшее на планете растение – мандрагора.

Разделённые ущельем Ёлдере две горные вершины – Сюнт и Хасар — тоже имеют свою легенду. Когда-то в этих местах жили два брата-охотника Сюнт и Хасар. Они щедро делились добычей с земляками, поддерживали их во всем. Но однажды братья поссорились и не смогли забыть обиды. За непомерное себялюбие и вражду, неожиданно вспыхнувшую в братьях из-за пустого спора, высшие силы обратили их в каменные изваяния, навечно разделённые ущельем.

Горы Сумбарской долины названы именами людей, как, например, предгорье Шывлан-баба — в честь жившего на рубеже IX–X веков средневекового суфийского шейха Аш-шибли Хорасани. И таких мест немало.

Легенды о горах Сумбара продолжают складываться и в наши дни. Так, уроженец этрапа Махтумкули, ныне живущий в городе Балканабате, Амангельды Хыдыр, посетив родные места в 1977 году, сделал фото горы в окрестностях села Геркез, где родился классик туркменской литературы Махтумкули Фраги.

На снимке: склон горы Махтумкули, газета НТ.

На увеличенном снимке автор фотографии обнаружил, что склон горы точно повторяет очертания лица поэта. С тех пор южный склон горы с профилем поэта стал называться горой Махтумкули. Весной на празднике Новруз и летом в дни поэзии Махтумкули к горному силуэту Фраги организуются познавательные экскурсии, у его подножия проводят культурные мероприятия и поэтические чтения, отмечает источник.