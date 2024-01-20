В Ашхабаде проведены конференция и выставка «Красоты туркменской земли в поэзии Махтумкули»

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана состоялась конференция «Красоты туркменской земли в поэзии Махтумкули».

В ходе конференции, организованной при содействии Министерства культуры Туркменистана и Национального центра профсоюзов Туркменистана, прозвучали произведения поэта, в которых он воспел красоту родного края.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в рамках конференции открылась выставка с уникальными экспонатами, одним из которых стал ковер с вытканным на нём текстом стихотворения Türkmeniň.

Также среди экспонатов выставки представлено генеалогическое древо Махтумкули, которое начинается с его прапрадеда Довлетмаммета Молла. Рядом с этим экспонатом находится карта путешествий Махтумкули по миру.

В одной из витрин находятся репродукции оригиналов рукописей Махтумкули, написанных на фарси. Здесь же – переводы стихотворений на туркменский язык. Оригиналы рукописей Махтумкули, как особо ценные экспонаты, находятся в хранилищах Института рукописей.

Одна из экспозиций выставки посвящена соратникам Махтумкули – поэтам-классикам Кемине, Сейиди, Молланепесу, Зелили.

Не упустили из виду организаторы выставки и красоту местности, где родился и вырос Махтумкули, которую называют гранатовым краем, а также землей лунных гор. Художники часто обращаются в своих произведениях к родовому селу Геркез, отмечает источник.