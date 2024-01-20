Боец из Туркменистана Абдулла Бабаев подписал контракт с Fight Nights Global

Мастер спорта международного класса по боевому самбо, трехкратный обладатель Кубка мира, чемпион Азии и чемпион мира по панкратиону, туркменский боец Абдулла Бабаев заключил соглашение с промоутерской компанией Fight Nights Global.

Абдулла Бабаев является представителем спортивной организации Gala Sports Management. Дебютный бой туркменского спортсмена в рамках турнира Fight Nights Global состоится 23 февраля в Москве. Его соперник пока не называется, но будет объявлен в ближайшее время.

Подготовкой Бабаева к дебютному бою на профессиональной арене занимается легенда туркменского ММА Рустам Кураев, за плечами которого более 30 поединков в смешанных единоборствах.

– Подписание контракта с Fight Nights Global открывает перед Абдуллой широкие перспективы для успешной международной карьеры. У него есть все данные, чтобы в скором времени заявить о себе в топовых промоушенах ММА, – отметил представитель Gala Sports Management в Туркменистане Иламан Бекназаров.

Стоит отметить, что Абдулла Бабаев заключил соглашение с Gala Sports Management в декабре 2023 года и стал уже 4-м спортсменом этой спортивной организации на ряду с боксером Юнусом Курбановым, бойцом ММА Эзизом Пенджиевым и кикбоксером Исламом Рахметовым.

Напомним, в 2023 году Курбанов одержал две победы в полусреднем весе на турнирах Pravda Boxing. В августе он успешно дебютировал, победив техническим нокаутом в 1-м раунде Дмитрия Андреева. В декабре Курбанов вновь победил техническим нокаутом, на этот раз Сергея Селиверстова в 4-м раунде.

В ноябре 2023 года Эзиз Пенджиев одержал победу удушающим приемом над россиянином Сергеем Толмачевым на турнире AMC Fight Nights 120 в Москве. После неудачной попытки Толмачева перевести Пенджиева в верхнюю позицию, туркменский боец накинул треугольник и заставил соперника сдаться.

В ноябре Ислам Рахметов победил россиянина Руслана Киселёва в своем дебютном бою единогласным решением судей на турнире ФКР ПРО 7 в Сочи.