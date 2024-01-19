«Хочу все знать» – новый выпуск познавательной передачи посвящен ЮНЕСКО

Новый выпуск познавательной передачи «Хочу все знать» на Turkmenportal посвящен международной организации ЮНЕСКО.

В передаче рассказывается об истории создания, целях и деятельности этой авторитетной организации. ЮНЕСКО была основана в 1945 году для укрепления мира и безопасности в мире путем расширения сотрудничества государств в области образования, науки и культуры.

Особое внимание в выпуске уделяется взаимодействию Туркменистана и ЮНЕСКО. Приводятся примеры объектов культурного наследия Туркменистана, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зрители узнают много нового и интересного об этой авторитетной международной организации, ее деятельности по сохранению культурного и природного наследия человечества.

Выпуск вызовет интерес у всех, кто хочет расширить свой кругозор и получить новые знания о мире и деятельности ООН в сфере культуры и образования.