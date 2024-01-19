Узбекистан и ОАЭ вводят безвизовый режим

16 января 2024 года в Абу-Даби был подписан протокол между правительствами Узбекистана и Объединённых Арабских Эмиратов о взаимном освобождении от визовых требований. Документ вступит в силу 16 февраля 2024 года, сообщает gazeta.uz.

Согласно протоколу, граждане Узбекистана могут посещать ОАЭ без визы на срок до 30 дней. Для въезда в страну им необходимо иметь действующий загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок предполагаемого пребывания в ОАЭ не менее чем на 6 месяцев.

Подписанный документ является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Узбекистаном и ОАЭ. Он позволит упростить и ускорить процесс пересечения границы для граждан двух стран, а также будет способствовать росту туристического потока и делового сотрудничества.

В 2023 году ОАЭ посетили 119,5 тысячи граждан Узбекистана. В свою очередь, граждане ОАЭ в 2023 году совершили 12,5 тысячи туристических поездок в Узбекистан.