Туркменские теннисисты завоевали 6 медалей на международном турнире в Омане

Сборная Туркменистана по теннису среди юниоров до 14 лет блестяще выступила на чемпионате Центральной и Западной Азии в городе Маскат (Оман), завоевав 2 золотые и 4 серебряные медали. Команда заняла второе место в общем зачете и получила путевку на чемпионат Азии, сообщила пресс-служба ФТТ.

Главными героями турнира стали действующая чемпионка Туркменистана Илима Гусейнова, завоевавшая два золота в одиночном разряде, и Айлар Какабаева. Вместе девушки завоевали 4 серебра в парном разряде.

Чемпионат Центральной и Западной Азии проходил с 5 по 18 января в Омане и собрал сильнейших юниоров региона. Победа туркменских теннисисток особенно ценна, учитывая статус турнира.

Команду возглавлял председатель судейской коллегии Федерации тенниса Туркменистана Игорь Зубков.