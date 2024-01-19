Туркменистан и Катар намерены расширить правовую базу двусторонних отношений

В Дохе прошла встреча посла Туркменистана Мыратгельды Сейитмамедова с Государственным министром внутренних дел Катара шейхом Абдулазизом бин Фейсалом Аль Тани, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес. В частности, речь шла о консульских вопросах и возможностях налаживания контактов в сфере миграции. Также была отмечена целесообразность расширения договорно-правовой базы между двумя странами.