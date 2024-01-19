Туркменистан и Иран обсудили упрощение грузовых автоперевозок

Представители таможенных ведомств Туркменистана и Ирана провели встречу на таможенном посту «Артык» с целью обсудить оптимизацию грузовых автомобильных перевозок через переход «Артык» – «Лофтабад». Об этом сообщает сайт Государственной таможенной службы Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавлял начальник отдела таможенного контроля Государственной таможенной службы Туркменистана А.Ниязов, иранскую – начальник поста «Лотфабад» Корбан Карими.

«Туркменская делегация состояла из представителей таможенной, миграционной, пограничной служб, Агенств «Туркменавтоулаглары» и «Туркмендемиреллары», а также директора государственного предприятия «Туркменулаггозегчилик». Кроме того, во встрече приняли участие Генеральный консул Туркменистана в Иране (город Мешхед), а также представитель МИД Туркменистана в Ахалском велаяте», – сообщает таможенная служба.

На встрече обсуждались конкретные меры по упрощению перевозок, в частности, увеличение времени работы уполномоченных лиц, ускорение оформления виз для водителей грузовиков и сокращение времени досмотра.

Также затрагивался вопрос ремонта иранского участка дороги между постами.

По итогам встречи было достигнуто полное взаимопонимание по всем обсуждаемым вопросам и выражена решимость продолжить сотрудничество.