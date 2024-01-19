Туркменистан и ЕС обсудили совместные проекты

В Ашхабаде состоялась встреча замминистра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой и заместителя управляющего директора по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Люка Пьера Девине, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов и программ, организацию двусторонних визитов и мероприятий. Особое внимание было уделено программе Эразмус+, которая предоставляет возможности для обучения и обмена опытом.

Кроме того, стороны обсудили вопросы транспортного сотрудничества, включая предстоящий Форум инвесторов в Брюсселе. Данный форум, запланированный на 29-30 января, призван привлечь европейские инвестиции в транспортную отрасль Туркменистана.