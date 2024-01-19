Туркменистан и Армения наметили планы по расширению сотрудничества в 2024 году

Посол Туркменистана Мухаметгельди Аязов и заместитель министра иностранных дел Республики Армения Мнацакан Сафарян обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе торгово-экономическое, культурно-гуманитарное, транспортно-логистическое и научно-образовательное сотрудничество, а также состояние действующих договоров и соглашений, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Посол Аязов проинформировал, что 2024 год в Туркменистане пройдет под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в честь 300-летия со дня рождения великого поэта-классика.

В этой связи посольство планирует проведение ряда культурно-научных мероприятий. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы проведения очередного заседания Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении всесторонних связей между Туркменистаном и Арменией.