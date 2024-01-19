На Turkmenportal вышел первый выпуск технообзора PRO100 TECH
В разделе «Медиа» на сайте Turkmenportal вышел первый выпуск новой передачи PRO100 TECH, в которой ведущий Кирилл Тишкин будет регулярно обозревать потребительскую технику и электронику.
Первой темой обзора стала линейка ожидаемых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24. В выпуске подробно разбираются характеристики и особенности новых моделей по слитым в сеть спецификациям.
Отличительная черта рубрики PRO100 TECH – доступное объяснение технических характеристик гаджетов простым и понятным языком для рядовых пользователей.
Следите за свежими выпусками PRO100 TECH на Turkmenportal в разделе «Медиа».