На Turkmenportal вышел первый выпуск технообзора PRO100 TECH

В разделе «Медиа» на сайте Turkmenportal вышел первый выпуск новой передачи PRO100 TECH, в которой ведущий Кирилл Тишкин будет регулярно обозревать потребительскую технику и электронику.

Первой темой обзора стала линейка ожидаемых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24. В выпуске подробно разбираются характеристики и особенности новых моделей по слитым в сеть спецификациям.

Отличительная черта рубрики PRO100 TECH – доступное объяснение технических характеристик гаджетов простым и понятным языком для рядовых пользователей.

Следите за свежими выпусками PRO100 TECH на Turkmenportal в разделе «Медиа».