Катар победил Таджикистан и обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Азии по футболу

Футболисты сборной Катара одержала победу над командой Таджикистана в рамках группового этапа Кубка Азии. Матч проходил на стадионе «Аль-Байт» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 17-й минуте забил нападающий катарской сборной Акрам Афиф. Благодаря этой победе Катар набрал 6 очков и гарантировал себе выход в стадию плей-офф турнира.

В другом матче группы А сборные Китая и Ливана сыграли вничью 0:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует Катар, на втором месте Китай (2 очка), замыкает тройку Таджикистан (1 очко). Ливан пока без набранных очков.