Главные новости Туркменистана на 18 января – Turkmenportal

Президент Туркменистана принял вице-президента Европейской комиссии, Туркменистан увеличит парк морских судов, в Ашхабаде вновь покажут мюзикл «Гринч» и другие новости

В Туркменистане

1. Состоялась встреча Президента Сердара Бердымухамедова с вице-президентом Европейской комиссии. В ходе встречи глава государства выразил уверенность, что визит послужит хорошей возможностью для проведения плодотворных переговоров, обсуждения возможностей и перспектив сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом.

2. В Риме состоялась встреча посла Туркменистана Тойли Комекова и Заместителя министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. На встрече рассматривались шаги по укреплению взаимодействия в рамках международных организаций и углублению отношений в научно-культурной и торгово-экономической сферах.

3. В Туркменистане намечается приём новых судов, построенных на судостроительной верфи «Балкан», расположенной на территории Международного морского порта Туркменбаши. При этом упор делается на востребованные временем суда-снабженцы, транспортно-буксирные суда, обслуживающие увеличивающиеся в размерах площади морской нефте- и газодобычи.

4. 28 января в Ашхабаде на сцене культурного центра Нефтегазового комплекса Туркменистана по многочисленным просьбам горожан вновь будет показан мюзикл «Гринч». Мюзикл начнется в 19:00. По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефонам: +99362820781; +99365313453.

5. В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась пятая отборочная игра третьего сезона интеллектуального конкурса «Юные вестники мира». Темой очередного этапа стали международные отношения и внешняя политика государства Гаджаров. В игре приняли участие восемь старшеклассников из разных регионов Туркменистана, планирующих связать свое будущее с дипломатической карьерой. По итогам состязаний победителями стали Гулайим Бакыева и Сейитмухаммет Гурбангельдыев.

В мире

6. Французский бренд Louis Vuitton представил новую модель сумки, предназначенную для сэндвичей. Аксессуар выполнен из кожи и имеет форму прямоугольника. Стоимость сумки составляет $3 тысячи. Клатч был впервые выставлен на продажу во временном магазине бренда в Западном Голливуде.

7. В Абу-Даби был подписан протокол между правительствами Узбекистана и ОАЭ о взаимном освобождении от визовых требований. Согласно протоколу, граждане Узбекистана могут посещать ОАЭ без визы на срок до 30 дней. Для въезда в страну им необходимо иметь действующий загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок предполагаемого пребывания в ОАЭ не менее чем на 6 месяцев.

Новости спорта

8. Сборная Туркменистана по теннису среди юниоров до 14 лет блестяще выступила на чемпионате Центральной и Западной Азии в городе Маскат, завоевав 2 золотые и 4 серебряные медали. Команда заняла второе место в общем зачете и получила путевку на чемпионат Азии. Главными героями турнира стали действующая чемпионка Туркменистана Илима Гусейнова, завоевавшая два золота в одиночном разряде, и Айлара Какабеева. Вместе девушки завоевали 4 серебра в парном разряде.

9. Футболисты сборной Катара одержала победу над командой Таджикистана в рамках группового этапа Кубка Азии. Матч проходил на стадионе «Аль-Байт» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 17-й минуте забил нападающий катарской сборной Акрам Афиф. Благодаря этой победе Катар набрал 6 очков и гарантировал себе выход в стадию плей-офф турнира.