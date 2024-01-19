В Туркменистан поставлена очередная партия лекарств для лечения неинфекционных заболеваний

Программа развития ООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана очередную партию лекарственных препаратов.

Поставка лекарств была выполнена в рамках проекта по борьбе с неинфекционными заболеваниями, который полностью финансируется Правительством Туркменистана.

В этот раз были поставлены лекарства для лечения сердечно-сосудистых, неврологических и респираторных заболеваний на сумму 375 244, 80 долларов США.

Партия лекарственных средств включает в себя:

Эноксапарин натрия (антикоагулянт) – 25 000 предварительно заправленных шприцов;

Будесонид для ингаляций – 5 000 флаконов;

Ипратропия бромид для ингаляций – 10 000 флаконов;

Сальбутамол для ингаляций – 120 000 флаконов

Противосудорожный препарат Вальпроат натрия – 121 410 таблеток.

Поставленные препараты будут распределены по всем медицинским учреждениям страны.

Проекты по обеспечению лекарственными средствами для лечения неинфекционных заболеваний реализуются Правительством Туркменистана совместно с ПРООН с 2021 года.