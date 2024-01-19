В городе Аркадаг пройдет международная математическая олимпиада

Министерство образования Туркменистана объявило о проведении международной математической олимпиады, посвященной 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Олимпиада пройдет с 25 по 30 марта 2024 года в городе Аркадаг, пишет издание «Туркменистан: Золотой век». Интеллектуальное состязание призвано создать условия для раскрытия способностей и талантов школьников, а также помочь им в выборе профессии.

Олимпиада проводится в двух возрастных категориях. В категории А могут участвовать выпускники школ до 20 лет, не являющиеся студентами и окончившими школу менее года назад, а в категории Б – школьники до 15,5 лет. Количество участников не ограничено.

Формат олимпиады – решение пяти задач за пять часов. Страны-участницы также могут предложить по три задачи для конкурса.

Победителей ждут золотые, серебряные и бронзовые медали, а также дипломы. Школьники, полностью решившие одну задачу, получат поощрительные грамоты.

Регистрация на олимпиаду открыта с 15 февраля по 10 марта 2024 года.