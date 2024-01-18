Ученые Туркменистана и Ирана обсудили наследие Абу Саида Абул Хайра

В Ашхабаде прошла научная конференция, посвященная творчеству и наследию Абу Саида Абул Хайра, более известного в народе как Мяне баба. В форуме приняли участие ученые двух стран – Туркменистана и Ирана, сообщает издание centralasia.news.

На конференции выступил преподаватель персидского языка и литературы Исфаханского университета Мирбагхерифард Саид Алиасгхар Саид Махмоуд. Он подчеркнул важность установления двустороннего сотрудничества между учеными двух стран в сфере изучения наследия Мяне баба.

В своем выступлении языковед отметил, что в иранских университетах ведется множество исследований, посвященных жизни и творчеству Мяне баба. По его мнению, научный обмен между преподавателями и студентами высших учебных заведений Туркменистана и Ирана может способствовать открытию новых фактов из жизни шейха суфизма.

Кроме того, гость из Ирана сообщил, что в ближайшее время планируется проведение серии конференций о Мяне баба. На них можно будет подробно обсудить вклад этого мыслителя в развитие науки исламского мистицизма.

Интересно, что для иранского ученого это уже второй визит в Ашхабад. В первый раз он побывал в туркменской столице 23 года назад на конференции, посвященной Мухаммаду Балхи. Мирбагхерифард Саид отметил, что за прошедшие годы город сильно преобразился. Он также поблагодарил Правительство Туркменистана за усилия по сохранению и изучению историко-культурного наследия, представляющего большой интерес для исследователей всего мира.