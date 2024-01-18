Туркменистан и Казахстан обсудили установку памятников выдающимся деятелям культуры

В Астане состоялась встреча посла Туркменистана в Казахстане Батыра Реджепова с министром культуры и информации РК Аидой Балаевой. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия и наметили перспективные направления сотрудничества, передает пресс-служба туркменского диппредставительства.

В частности, обсуждались ход реализации проектов по установке в Астане памятника туркменскому поэту Махтумкули Фраги и памятника казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву – в Ашхабаде. Также речь шла о проведении в 2024 году Дней культуры Туркменистана в Казахстане.

Кроме того, Туркменистан пригласил Казахстан принять активное участие в Международной конференции министров культуры в честь 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя в Ашхабаде.

В завершение встречи туркменский дипломат подарил министру культуры и информации Казахстана книгу Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Аркадаг – город будущего».