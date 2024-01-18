Туркменистан и Италия обсудили расширение двусторонних связей в сферах культуры и торговли

В Риме состоялась встреча посла Туркменистана Тойли Комекова и Заместителя министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли.

На встрече отмечалась важность визита Президента Туркменистана в Италию в ноябре 2019 года для расширения двусторонних отношений. Обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах, по которым были достигнуты договоренности лидеров двух стран.

Кроме того, рассматривались дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия в рамках международных организаций и углублению отношений в научно-культурной и торгово-экономической сферах.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, в частности, речь шла о проведении совместных мероприятий и встреч руководителей профильных ведомств, организации культурных мероприятий, укреплении договорно-правовой базы и проведении межмидовских консультаций.