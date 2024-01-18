Директор ЕРБ ВОЗ: «Вакцины против COVID-19 спасли не менее 1,4 млн жизней в Европейском регионе»

Новое исследование, проведенное Европейским региональным бюро ВОЗ, показало, что благодаря безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 в Европейском регионе были спасены не менее 1,4 миллиона человеческих жизней. Об этом заявил в своем выступлении Директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге.

«Наш анализ данных из 34 стран также показал, что более 90% спасенных жизней приходятся на людей старше 60 лет», — отметил он.

В целом в период с декабря 2020 года, когда началось внедрение вакцин против COVID-19, по март 2023 года эти вакцины снизили уровень смертности в Европейском регионе ВОЗ на 57%. Одни только первые бустерные дозы вакцины спасли около 700 000 жизней.

«В этом сила вакцин. Имеющиеся доказательства неопровержимы», — подчеркнул Клюге.

Говоря о ситуации в Регионе в целом, он отметил, что показатели заболеваемости РСВ достигли пика перед Новым годом и теперь снижаются, показатели COVID-19 остаются повышенными, но также снижаются, а показатели заболеваемости гриппом в настоящее время быстро растут.