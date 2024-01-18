В посольстве Туркменистана в Азербайджане состоялся вечер, посвященный творчеству Махтумкули

В посольстве Туркменистана в Баку прошло мероприятие, посвященное объявлению в Туркменистане 2024 года – «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в ходе которого обсуждалось творчество великого поэта-мыслителя, празднование на международном уровне 300-летия со дня его рождения, а также вопросы подготовки к этому мероприятию в Туркменистане, передает пресс-служба туркменского внешенеполитического ведомства.

Кроме того, состоялась презентация первой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины». Отмечалось, что книга имеет большое значение для воспитания патриотично настроенной, образованной и широко мыслящей молодежи.

В мероприятии приняли участие профессора Национальной академии наук Азербайджана, этнологи и туркменские студенты, обучающиеся в Азербайджане.

Завершилось мероприятие показом документального фильма о Махтумкули Фраги, снятого в Азербайджане Объединением «Туркменфильм» имени Огузхана под названием Hakyň guly – Magtymguly.