В ИМО МИД Туркменистана завершился очередной этап конкурса «Юных вестников мира»

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась пятая отборочная игра третьего сезона интеллектуального конкурса «Юные вестники мира». Темой очередного этапа стали международные отношения и внешняя политика государства Гаджаров в 18 – первой четверти 19 веков, сообщает пресс-служба вуза.

В игре приняли участие восемь старшеклассников из разных регионов Туркменистана, планирующих связать свое будущее с дипломатической карьерой. Конкурсанты продемонстрировали хорошие знания и умение вести интеллектуальную борьбу.

По итогам состязаний победителями стали Гулайим Бакыева из 11 класса средней школы №35 Керкинского этрапа Лебапского велаята и Сейитмухаммет Гурбангельдыев – ученик 11 класса средней специализированной школы №43 Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята. Им были вручены ценные подарки от спонсоров состязаний.

В жюри конкурса вошли ведущие преподаватели Института международных отношений и исторического факультета Туркменского государственного университета. Съемку интеллектуальных баталий осуществлял телеканал Miras. В ближайшее время телезрители смогут увидеть запись игры в телеэфире.