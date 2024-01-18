В городе Мары открылось новое здание Американского уголка

Новое здание Американского уголка открылось в городе Мары при участии посла США в Туркменистане Мэтью С. Клмоу.

В ходе церемонии открытия посол вместе с представителями хякимлика Марыйского велаята и директором уголка перерезал символическую ленточку.

Пресс-служба Посольства сообщает, что новое здание Американского уголка в Мары расположено по адресу: ул. Горкут Ата, 5, Бизнес-центр «Асса-Юваш». Здесь больше пространства и ресурсов, ярче атмосфера.