В Ашхабаде вновь покажут мюзикл «Гринч»

28 января в Ашхабаде на сцене культурного центра Нефтегазового комплекса Туркменистана вновь будет показан мюзикл «Гринч».

Участники музыкального коллектива «Альба» понимали, что премьера будет громкой, но даже они не ожидали такого успеха «Гринча». По многочисленным просьбам горожан новогодний мюзикл повторят.

Напомним, что в главных ролях заняты такие артисты, как Довран Шаммыев, Бахар Дурдыева, Слава Лавин, Нина Супанько), Александр Абрамов, Арслан Овениязов, Ширин Джумаева, Азим Мередов, а также детский и взрослый хоры, симфонический оркестр «Альба» под руководством Ковуса Бяшимова.

Начало мюзикла в 19:00.

По вопросам билетов обращаться по телефонам:

+99362820781;

+99365313453.