Футбольный клуб «Ахал» сменил логотип перед стартом нового сезона

Туркменский футбольный клуб «Ахал» из города Анау официально сменил логотип команды в преддверии старта нового сезона чемпионата Туркменистана по футболу 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В обновленной эмблеме используется минимальное количество цветов. В центре логотипа размещен знак Главного управления «Туркменнебитонумлери» – основного спонсора команды, а также указан год основания клуба – 1989.

«Новый логотип символизирует начало новой эпохи в истории команды», – говорится в сообщении.

«Ахал» рассчитывает в новом сезоне вернуть себе чемпионский титул, который завоевывал в 2022 году. В минувшем сезоне подопечные Сердара Гельдыева заняли четвертое место в турнирной таблице Высшей лиги.