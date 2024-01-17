Туркменские фермеры занимаются выращиванием павловнии

Предприниматели Болдумсазского и Шаватского этрапов Дашогузского велаята выращивают на своих земельных наделах дерево павловнию, которое благодаря своей неприхотливости, устойчивости к морозу и жаре, оказалось вполне подходящим для роста в климатических условиях региона. Об этом сообщает издание «Туркменистан: золотой век».

Павловния считается быстрорастущим деревом, ствол его без новых посадок, можно срубать несколько раз. При этом, использовать можно как древесину, так и листву в качестве корма для домашнего скота.

Древесина павловнии популярна в строительной индустрии, из неё изготавливают мебель, музыкальные и спортивные инструменты и многое другое.

А вот местных экологов павловния заинтересовала тем, что благодаря быстрому росту и обильному цветению, она может украсить собой городскую территорию, при этом очищая воздух от пыли и обильно вырабатывая кислород.

Ранее мы сообщали, что выращиванием саженцев павловнии занимается ахалское фермерское хозяйство «Эзбер дайхан». Они были первыми в стране, кто серьезно занялся выращиванием этой древесной культуры.