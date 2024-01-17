Туркменистан и Региональный центр ООН обсудили сотрудничество в сфере превентивной дипломатии

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой со Специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, в ходе переговоров Бяшимова поздравила Имнадзе с назначением на этот ответственный пост и подчеркнула важную роль центра в укреплении сотрудничества и мира в регионе, а также в налаживании взаимопонимания между странами Центральной Азии.

Была отмечена заинтересованность Туркменистана в повышении роли Регионального центра ООН в Ашхабаде в продвижении инициатив по укреплению многосторонней дипломатии, таких как «Диалог женщин стран Центральной Азии», совместные программы в сфере безопасности и профессиональной подготовки госслужащих.

Стороны также обсудили инициативы Туркменистана, озвученные в рамках 78-й сессии ГА ООН, и их вклад в решение ключевых вопросов глобальной повестки.

Кроме того, дипломаты наметили график возможных совместных мероприятий на ближайшую перспективу.