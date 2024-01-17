Рафаэль Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заключил долгосрочное соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии, согласно которому он стал новым послом тенниса в этой стране. Целью назначения является помощь в развитии спорта и вдохновение нового поколения саудовских спортсменов, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Федерации, помимо поощрения роста спорта в целом, также планируется создание новой академии Надаля. Она будет служить центром передового опыта, помогая начинающим игрокам реализовать свои теннисные мечты.

37-летний Надаль считается одним из величайших теннисистов в истории. На его счету 92 победы на турнирах ATP, включая 22 титула Большого шлема. Он 209 недель возглавлял мировой рейтинг, является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.