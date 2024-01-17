Посол Туркменистана обсудил в акимате Астаны установку памятника Махтумкули

Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов обсудил с заместителем акима города Астана Байкеном Есетом Берикулы вопрос установки памятника Махтумкули Фраги в Казахстане в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высоком уровне, сообщает пресс-служба туркменского диппредставительства в РК.

В 2024 году в Туркменистане и во всем мире отмечается 300-летний юбилей выдающегося туркменского поэта и мыслителя. Туркменская сторона отметила символичность установки памятника Махтумкули в Астане в юбилейный год, что станет еще одним звеном в укреплении дружеских отношений между двумя странами.

На встрече обсуждались детали реализации проекта и были намечены совместные планы и шаги. Стороны подчеркнули важность дальнейших консультаций для определения последующих совместных действий по установке памятника.