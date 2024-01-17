Молодежь Туркменистана приглашается к участию в конкурсе научных работ, организованном Академией наук страны и Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте до 35 лет, являющиеся членами Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Научные работы принимаются на конкурс по следующим направлениям:

нанотехнологии, химические технологии, новые материалы и энергетика;

биотехнология, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика;

информационные и коммуникационные системы, компьютерные технологии;

современные технологии медицины и производства лекарств;

инновационная экономика;

гуманитарные науки.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить свои научные работы в оргкомитет до 15 февраля.

Полная информация о проведении конкурса доступна на официальном сайте Центрального совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули в разделе «Конкурсы».

Дополнительную информацию также можно получить по телефону: (+99312) 44-88-55.

Ежегодный конкурс научных работ среди молодежи Туркменистана учрежден Президентом в 2015 году в целях обеспечения широкого внедрения научных разработок талантливой молодежи в различные отрасли национальной экономики, продвижения принципов наставничества в науке, достижения высоких результатов в подготовке квалифицированных специалистов, владеющих инновационными технологиями.

Итоги конкурса традиционно будут подведены в День науки, который отмечается в Туркменистане 12 июня.