Мередов поблагодарил завершающего миссию в Туркменистане посла Индии за вклад в развитие отношений

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов выразил признательность послу Индии в Ашхабаде Видху Питхамбаран Наиру, завершающему свою миссию в Туркменистане, за личный вклад в развитие отношений, сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

«Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана выразил признательность Послу за личный вклад в развитие туркмено-индийских отношений. Посол Индии, в свою очередь, выразил благодарность Министерству иностранных дел за всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его дипломатической миссии в Туркменистане», – говорится в сообщении МИД Туркменистана по итогам встречи, которая состоялась 16 января.

В ходе встречи стороны коснулись вопросов, касающихся двустороннего политического, экономического и энергетического сотрудничества. Наряду с этим было уделено внимание взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере. В частности, подчеркивалась важность сотрудничества в области науки, культуры и образования, здравоохранения, туризма и спорта, а также по линии современных информационно-коммуникационных технологий.