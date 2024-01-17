В школах Туркменистана проведены санитарно-просветительские занятия по иммунизации и ЗОЖ

В последние два месяца 2023 года в школах Туркменистана была проведена серия санитарно-просветительских занятий по иммунизации и здоровому образу жизни.

Организовали данные мероприятия совместно Страновой офис ВОЗ в Туркменистане, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности и Министерство образования Туркменистана.

20 семейных врачей и иммунологов, прошедших обучение в ВОЗ, провели занятия в 30 общеобразовательных школах в Ашхабаде, Балканабате, Туркменбаши, Дашогузе, Конеургенче, Мары, Байрамали, Туркменабате и Керки. Охват учащихся составил более 1800 человек.

Дети узнали о важных темах здравоохранения: от правильного мытья рук, до более сложных тем по иммунной системе, вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний. Школьникам также была представлена концепция цифрового модуля «Иммунный патруль», разработанного ВОЗ для учащихся средних школ.

Школьники, принявшие участие в интерактивных сессиях получили памятные подарки от ВОЗ.

Обучающие мероприятия были организованы в рамках проекта ВОЗ-ЕС.